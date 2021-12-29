«Либо за слова отвечайте, либо не надо вякать». Андрей Журанков оценил высказывание Базина

Известный комментатор Андрей Журанков оценил высказывание фигуриста Егора Базина, выступающего в паре с Елизаветой Худайбердиевой. На чемпионате России в Санкт-Петербурге Базин заявил: «Мы отдаём жизнь за шанс попасть на Олимпиаду, а этот шанс у нас отбирают».

«Егор Базин идёт по микст-зоне и говорит, что у нас отобрали все шансы, нельзя, чтобы право бороться за олимпийскую путёвку было только у одной пары, а потом садится на пресс-конференцию, Дэвис и Смолкину журналист задаёт вопрос: «Не знаете, про кого это Базин?» И Базин такой говорит: «У меня вообще нет претензий, все ребята трудились, всё хорошо, всё отлично». Ребята, ну вы знаете что? Вы либо за слова отвечайте, либо тогда не надо вякать. Будьте мужиками до конца, нормально отвечайте за свои слова», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!