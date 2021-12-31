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Министр спорта России прокомментировал травмы трёх учениц Этери Тутберидзе

Министр спорта России прокомментировал травмы трёх учениц Этери Тутберидзе
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился мнением о травмах Александры Трусовой, Дарьи Усачёвой и Алёны Косторной, занимающихся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Трусова и Усачёва пропустили Гран-при Японии, Косторная — чемпионат России.

«УМО (углублённое медобследование. — Прим. «Чемпионата») показывает, что можно, а что нельзя, в каком состоянии человек находится. Да, нагрузки в фигурном катании колоссальны. Помимо того что идёт большая нагрузка на ноги и спину, тренироваться приходится на льду.

У Этери Тутберидзе в «Хрустальном» огромный поток, жёсткий режим конкуренции и при этом супермотивация, ведь спортсмены, которые попадают в её группу, максималисты. Конечно, в какой-то момент здоровье уже перестаёт быть приоритетом, когда во главе всего встаёт результат. Да, об этом можно спорить, но на самом деле так почти в любом виде спорта», — приводит слова Матыцина ТАСС.

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