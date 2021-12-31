Министр спорта России прокомментировал травмы трёх учениц Этери Тутберидзе

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился мнением о травмах Александры Трусовой, Дарьи Усачёвой и Алёны Косторной, занимающихся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Трусова и Усачёва пропустили Гран-при Японии, Косторная — чемпионат России.
«УМО (углублённое медобследование. — Прим. «Чемпионата») показывает, что можно, а что нельзя, в каком состоянии человек находится. Да, нагрузки в фигурном катании колоссальны. Помимо того что идёт большая нагрузка на ноги и спину, тренироваться приходится на льду.
У Этери Тутберидзе в «Хрустальном» огромный поток, жёсткий режим конкуренции и при этом супермотивация, ведь спортсмены, которые попадают в её группу, максималисты. Конечно, в какой-то момент здоровье уже перестаёт быть приоритетом, когда во главе всего встаёт результат. Да, об этом можно спорить, но на самом деле так почти в любом виде спорта», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 31 декабря 2021
-
08:59
-
08:55
-
08:40
-
01:32
-
01:27
-
01:01
-
00:51
-
00:40
-
00:28
-
00:18
- 30 декабря 2021
-
22:45
-
22:34
-
22:21
-
19:03
-
17:59
-
16:32
-
16:01
-
15:50
-
13:41
-
12:51
-
12:02
-
11:09
-
10:54
-
10:06
-
09:15
-
08:48
-
07:44
-
07:37
- 29 декабря 2021
-
23:19
-
22:56
-
21:22
-
20:49
-
20:21
-
19:38
-
15:56