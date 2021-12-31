Камила Валиева показала фото с победительницей шоу «Dance Революция» и Марком Кондратюком

Чемпионка России по фигурному катанию Камила Валиева в своём «инстаграме» опубликовала фото с танцовщицей Евой Уваровой, которая стала победительницей проекта «Dance Революция», и чемпионом России фигуристом Марком Кондратюком.

Фото: «Инстаграм» Камилы Валиевой

На минувшей неделе Валиева завоевала золото на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 15-летняя фигуристка набрала баллы выше трёх мировых рекордов. Она получила 90,38 балла за короткую программу (рекорд – 87,42), 193,10 балла за произвольную (рекорд – 185,29) и 283,48 баллов по сумме (рекорд – 272,71). Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзовую – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

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