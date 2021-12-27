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Канадский хореограф назвал Камилу Валиеву лучшим новичком сезона

Канадский хореограф назвал Камилу Валиеву лучшим новичком сезона
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Канадский хореограф Эшер Хилл в эфире CBC Sports назвал россиянку Камилу Валиеву лучшим новичком сезона.

«Лучший новичок — это Камила Валиева. Девушка, которая стала обладательницей всех мировых рекордов. Она побила все рекорды за четыре недели. Поздравляем!» — сказал Хилл.

На минувшей неделе Валиева завоевала золото на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 15-летняя фигуристка набрала баллы выше трёх мировых рекордов. Она получила 90,38 балла за короткую программу (рекорд – 87,42), 193,10 балла за произвольную (рекорд – 185,29) и 283,48 баллов по сумме (рекорд – 272,71). Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

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