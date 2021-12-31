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Туктамышева показала архивное фото в образе Снегурочки. Мишин надел костюм Деда Мороза

Туктамышева показала архивное фото в образе Снегурочки. Мишин надел костюм Деда Мороза
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Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась архивным фото в своём «инстаграме». Спортсменка предстала в образе Снегурочки. Рядом с ней в костюме Деда Мороза сфотографировался тренер Алексей Мишин.

«С наступающим новым 2022-м», — написала Туктамышева.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при-2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 Туктамышева заняла седьмое место.

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