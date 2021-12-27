Эрик Рэдфорд и Джонни Вейр отреагировали на пост Туктамышевой о чемпионате России

Олимпийский чемпион, канадский фигурист Эрик Рэдфорд и чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр отреагировали на пост Елизаветы Туктамышевой, опубликованный по окончании чемпионата России в Санкт-Петербурге, где она заняла седьмое место.
Спортсменка написала: «Это жизнь...» Алексей Николаевич (Мишин. — Прим. «Чемпионата»), как всегда, двумя словами сказал гораздо больше, чем можно придумать. Вчерашний день – это буря эмоций! Огромная благодарность зрителям на трибунах и тем, кто следил онлайн! Невероятные эмоции, поддержка и энергия! Спасибо за все пожелания, подарки, плакаты, цветы! Люблю! Всегда ваш Туктик».
Рэдфорд и Вейр оценили пост, опубликовав эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой
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