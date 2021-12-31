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Евгения Медведева сообщила, что под Новый год решила взять диджитал детокс от соцсетей

Евгения Медведева сообщила, что под Новый год решила взять диджитал детокс от соцсетей
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что на новогодние праздники решила отказаться от использования гаджетов в пользу реального общения и творчества.

«У каждого человека есть своё представление о том, что для него важно и что заставляет его чувствовать комфорт. Принимать какие-то решения самостоятельно очень важно, потому что они дают нашей жизни какой-то смысл. Одним из таких решений для меня было взять диджитал детокс от всех социальных сетей. Как это поможет мне — скоро узнаете.

Всех с наступающим Новым годом!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

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