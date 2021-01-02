Алина Загитова: Навка всегда всё делает на высшем уровне

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», в котором принимает участие.

«Всё, что делает Татьяна Александровна — всегда на высшем уровне. Оригинальные световые эффекты, музыка, сложные трюки – в нашем шоу фигуристы даже летают, причём со стороны кажется, что без всяких страховок и тросов. Зрители охают и ахают. Но самое ценное в шоу – участники. Все как на подбор перфекционисты», — приводит слова Загитовой журнал «Панорама ТВ».

Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Вместе с Алексеем Ягудиным стала ведущей проекта «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.

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