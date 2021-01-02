Алина Загитова: какой смысл загадывать желания? Новая сумочка сама себя не купит

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как проводит свободное время.

«Встречаюсь с друзьями, хожу по магазинам. Любая покупка доставляет мне невероятное удовольствие. Купила тушь – и настроение поднялось. Единственный минус – необходимость много ходить. Если бы полы в торговых центрах были залиты льдом, другое дело: надела коньки и поехала от магазина до магазина. Кстати, платьев у меня немного – я просто не знаю, куда их носить. Предпочитаю джинсы, уютные свитера, худи. Очень люблю сумки и косметику – её и так полно, но меня это не останавливает», — приводит слова Загитовой журнал «Панорама ТВ».

Также Загитова ответила, загадывает ли она желание под бой курантов в Новый год.

«А какой в этом смысл? Если ничего не делать, ничего и не получится. Даже новая сумочка сама себя не купит – на неё надо заработать», — сказала Загитова.

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