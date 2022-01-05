Фигуристка Ксения Цибинова перешла из одиночного в парное катание
Поделиться
Российская фигуристка Ксения Цибинова, которой 23 января исполнится 18 лет, перешла из одиночного в парное катание, сообщает сайт AllSkaters.
Ранее Цибинова тренировалась у многих наставников — Светланы Лобановой, Ильи Климкина, Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой, а в последнее время в ЦСКА в группе Сергея Давыдова, где уже около трёх месяцев не посещала занятия.
Сообщается, что Цибинова перешла в СШОР «Воробьевы горы». Тренерами фигуристки указаны Елена Леонова и Егор Чудин.
Как одиночница Цибинова побеждала на этапах Кубка России и международном турнире Tallinn Trophy — 2019. На чемпионате России — 2021 в Челябинске фигуристка заняла восьмое место, а в финале Кубка России — 2021 стала седьмой.
Комментарии
- 5 января 2022
-
23:28
-
22:34
-
20:52
-
19:51
-
18:50
-
17:48
-
16:05
-
14:07
-
13:12
-
13:08
-
11:40
-
11:22
-
11:12
-
09:58
-
09:42
-
08:56
-
08:51
- 4 января 2022
-
23:18
-
22:12
-
21:41
-
12:12
-
11:53
-
09:48
-
09:45
-
08:51
-
07:58
-
07:51
-
07:44
-
07:34
- 3 января 2022
-
17:24
-
17:20
-
16:49
-
16:24
-
16:23
-
15:01
Партнерский контент