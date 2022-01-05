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Фигуристка Ксения Цибинова перешла из одиночного в парное катание

Фигуристка Ксения Цибинова перешла из одиночного в парное катание
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Российская фигуристка Ксения Цибинова, которой 23 января исполнится 18 лет, перешла из одиночного в парное катание, сообщает сайт AllSkaters.

Ранее Цибинова тренировалась у многих наставников — Светланы Лобановой, Ильи Климкина, Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой, а в последнее время в ЦСКА в группе Сергея Давыдова, где уже около трёх месяцев не посещала занятия.

Сообщается, что Цибинова перешла в СШОР «Воробьевы горы». Тренерами фигуристки указаны Елена Леонова и Егор Чудин.

Как одиночница Цибинова побеждала на этапах Кубка России и международном турнире Tallinn Trophy — 2019. На чемпионате России — 2021 в Челябинске фигуристка заняла восьмое место, а в финале Кубка России — 2021 стала седьмой.

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