Фигуристка Ксения Цибинова перешла из одиночного в парное катание

Российская фигуристка Ксения Цибинова, которой 23 января исполнится 18 лет, перешла из одиночного в парное катание, сообщает сайт AllSkaters.

Ранее Цибинова тренировалась у многих наставников — Светланы Лобановой, Ильи Климкина, Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой, а в последнее время в ЦСКА в группе Сергея Давыдова, где уже около трёх месяцев не посещала занятия.

Сообщается, что Цибинова перешла в СШОР «Воробьевы горы». Тренерами фигуристки указаны Елена Леонова и Егор Чудин.

Как одиночница Цибинова побеждала на этапах Кубка России и международном турнире Tallinn Trophy — 2019. На чемпионате России — 2021 в Челябинске фигуристка заняла восьмое место, а в финале Кубка России — 2021 стала седьмой.