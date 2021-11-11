Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Этап Кубка России по фигурному катанию в Казани — 2021, потрясающее преображение Софьи Самоделкиной, видео

Впечатляющее преображение российской фигуристки. Софья бьётся за свою карьеру. Видео
Яна Левхина
Преображение Софьи Самоделкиной
Комментарии
Самоделкина провалила начало сезона, но смогла преодолеть кризис. Впереди сражение с лучшими одиночницами России.

До начала нынешнего сезона Софья Самоделкина считалась одной из главных надежд России на следующий олимпийский цикл. Ученица Сергея Давыдова показывала феноменальные способности, напрыгивая тройной аксель и четыре четверных прыжка. От Софы ждали блестящих результатов. Но в начале этого сезона фигуристка посыпалась на глазах. Самоделкина столкнулась с проблемами взросления и резко сдала позиции. Многие поспешили списать Софу со счетов.

Но на Кубке России Самоделкина показала, что готова биться за свою карьеру. В Казани Софе просто не было равных. Потрясающее преображение талантливой фигуристки!

Разочарование на старте сезона

Софья Самоделкина наряду с феноменальной ученицей Тутберидзе Софьей Акатьевой считалась главной надеждой России на следующий олимпийский цикл. Юная фигуристка показывала потрясающий уровень катания с сумасшедшим арсеналом из тройного акселя и четырёх разных квадов. По таланту к изучению сложнейших элементов с Самоделкиной может поспорить разве что Александра Трусова.

В этом сезоне именно противостояние тёзок из ЦСКА и «Хрустального» ожидалось как наиболее ровное и принципиальное на юниорском уровне. Но на старте сезона ученицу Сергея Давыдова было не узнать. Пока Акатьева ставила рекорды и казалась недосягаемой, Самоделкина боролась с проблемами взросления и резко сдавала позиции. Многие поспешили записать Софу в длинный ряд тех, чью спортивную карьеру сломал пресловутый пубертат.

Фигуристка неубедительно выступила на открытых прокатах юниорской сборной, а на первенстве Москвы показала худший результат в карьере. Будучи главным фаворитом турнира, Софа заняла 12-е место. На этапах Гран-при тоже получалось не всё, но фигуристка проявляла характер и боролась за каждый элемент. Тройной аксель девушке никак не удавался, но благодаря четверным в произвольной, получающимся с переменным успехом, Софе удавалось забираться в тройку лучших.

Два призовых места на этапах могли привести фигуристку в финал Гран-при. Но, к сожалению, правила отбора изменились в последний момент, и вместо Самоделкиной в финал серии прошла не самая сильная американка. Это не только оставило юную одиночницу без шансов на престижную награду, но и усложнило задачу попадания на чемпионат России. Софе пришлось в срочном порядке отбираться на турнир в Санкт-Петербурге через этапы Кубка России.

Юных фигуристок из России лишили финала Гран-при. Правила изменили под слабых американок Юных фигуристок из России лишили финала Гран-при. Правила изменили под слабых американок

Самоделкина борется за свою карьеру. Потрясающее выступление на Кубке России

На этапах Кубка страны в Сочи и Казани Самоделкина будто всё начала с чистого листа. Ошибки на прыжках остались, но сама Софа уже выглядела более сильной и уверенной. К фигуристке вернулся коронный тройной аксель, а элементы приобрели прежнюю лёгкость. Самоделкина не опустила руки и стала бороться за свою карьеру.

На этапе Кубка России в Казани Софа выдала лучшие выступления в сезоне. Фигуристка идеально исполнила короткую программу, показав роскошный тройной аксель. Ей наконец-то удалось с лучшей стороны показать нежную и одновременно чувственную программу, в которой во всём великолепии прослеживается её хореографический и артистический талант. В короткой программе Софа заработала 78,86 балла. Очень приличная оценка даже для российских турниров.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

В произвольной Самоделкина показала, что вместе с уверенностью к ней вернулась и стабильность. 14-летняя фигуристка идеально исполнила четверной тулуп, правда, упала с недокрученного четверного сальхова. Остальные элементы были исполнены на высшем уровне и получили хорошие надбавки. Самоделкина прекрасно смотрится в страстной постановке под арию «Хабанера» из оперы «Кармен». Софа обладает впечатляющей способностью не сдаваться после падений и выкатывать программу на пределе эмоций до самого конца. Самоделкина показывает по-настоящему чемпионский характер.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Высоко оценили мастерство Софьи и судьи. Фигуристка получила 149,68 балла за произвольную программу и 228,54 в сумме. Таких оценок в этом сезоне у Самоделкиной ещё не было. А по сравнению с началом сезона Софья и вовсе смотрится другим человеком. Потрясающее преображение талантливой фигуристки!

Стоит ли говорить, что в Казани с такими оценками Софе не было равных? Её отрыв от соперниц составил более 50 баллов! А конкуренция на турнире была приличная. На четвёртом этапе Кубка России участвовали опытные Анастасия Гулякова и Елизавета Нугуманова, а также новоиспечённая ученица Евгения Плющенко Анастасия Зинина. Но никто из них не смог хотя бы немного приблизиться к Самоделкиной.

Благодаря победам на двух этапах Кубка России Софа отобралась на чемпионат страны, где составит конкуренцию главным звёздам нашей сборной. А если бы позволял возраст, Самоделкина могла бы спутать все карты и побороться за Олимпиаду. На чемпионате России фигуристка вполне способна разбавить семёрку главных претенденток на Пекин. А ведь после тяжёлого начала сезона о таком и подумать было невозможно!

Ученица Сергея Давыдова проявила силу характера и показала, что её нельзя списывать со счетов. Софа не опускает руки и изо всех сил борется за свою карьеру.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021