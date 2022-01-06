Коган: централизованного вылета российских фигуристов на чемпионат Европы не будет

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, как российские фигуристы будут добираться в Таллин (Эстония), где с 12 по 16 января состоится чемпионат Европы. По словам функционера, централизованный вылет организован не будет. В настоящее время между Россией и Эстонией нет прямого железнодорожного и авиасообщения.



«Централизованного вылета не будет — все будут отправляться в Таллин в соответствии со своим расписанием. Все ли готовы? Всё в порядке, все готовятся», — цитирует Когана ТАСС.



Состав сборной России на чемпионат Европы был сформирован после чемпионата России, проходившего в конце декабря в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы — последний турнир перед Олимпийскими играми в Пекине.

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