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В ФФККР заявили о готовности организовать совместные тренировки фигуристам из Казахстана

В ФФККР заявили о готовности организовать совместные тренировки фигуристам из Казахстана
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Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что организация готова оказать помощь казахстанским фигуристам в подготовке к Олимпийским играм в Пекине (Китай).

«Мы готовы помочь фигуристам из Казахстана, сделаем совместные тренировки, чтобы они нормально готовились к Олимпиаде», — цитирует Когана ТАСС.

В Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. 2 января они вспыхнули в нескольких городах, а сейчас уже распространились практически на всю страну. Акции сопровождаются погромами и беспорядками, есть пострадавшие и погибшие. В ряде городов Казахстана было введено чрезвычайное положение. Протестующие требуют ухода от власти нынешних руководителей страны.

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