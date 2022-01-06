В ФФККР заявили о готовности организовать совместные тренировки фигуристам из Казахстана

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что организация готова оказать помощь казахстанским фигуристам в подготовке к Олимпийским играм в Пекине (Китай).

«Мы готовы помочь фигуристам из Казахстана, сделаем совместные тренировки, чтобы они нормально готовились к Олимпиаде», — цитирует Когана ТАСС.



В Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. 2 января они вспыхнули в нескольких городах, а сейчас уже распространились практически на всю страну. Акции сопровождаются погромами и беспорядками, есть пострадавшие и погибшие. В ряде городов Казахстана было введено чрезвычайное положение. Протестующие требуют ухода от власти нынешних руководителей страны.