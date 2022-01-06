В ФФККР заявили о готовности организовать совместные тренировки фигуристам из Казахстана
Поделиться
Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что организация готова оказать помощь казахстанским фигуристам в подготовке к Олимпийским играм в Пекине (Китай).
«Мы готовы помочь фигуристам из Казахстана, сделаем совместные тренировки, чтобы они нормально готовились к Олимпиаде», — цитирует Когана ТАСС.
В Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. 2 января они вспыхнули в нескольких городах, а сейчас уже распространились практически на всю страну. Акции сопровождаются погромами и беспорядками, есть пострадавшие и погибшие. В ряде городов Казахстана было введено чрезвычайное положение. Протестующие требуют ухода от власти нынешних руководителей страны.
Комментарии
- 6 января 2022
-
12:57
-
12:17
-
11:23
-
11:03
-
10:38
-
09:49
- 5 января 2022
-
23:28
-
22:34
-
20:52
-
19:51
-
18:50
-
17:48
-
16:05
-
14:07
-
13:12
-
13:08
-
11:40
-
11:22
-
11:12
-
09:58
-
09:42
-
08:56
-
08:51
- 4 января 2022
-
23:18
-
22:12
-
21:41
-
12:12
-
11:53
-
09:48
-
09:45
-
08:51
-
07:58
-
07:51
-
07:44
-
07:34
Партнерский контент