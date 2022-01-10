Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию — 2022 в Таллине

С 12 по 16 января в Таллине (Эстония) пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований

12 января

12:25 мск — мужчины, короткая программа.

19:45 — спортивные пары, короткая программа.



13 января

12:05 — женщины, короткая программа.

20:00 — спортивные пары, произвольная программа.



14 января

13:00 — танцевальные пары, ритм-танец.

19:00 — мужчины, произвольная программа.



15 января

14:35 — танцевальные пары, произвольный танец.

19:30 — женщины, произвольная программа.



16 января

16:30 — показательные выступления.

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