Оксана Баюл показала архивное фото с самым высоким баскетболистом в истории НБА

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл опубликовала архивное фото в своём «инстаграме». Перед съёмками в шоу Опры Уинфри она сфотографировалась рядом с румынским баскетболистом Георге Мурешаном, рост которого составляет 231 сантиметр. Мурешан — самый высокий баскетболист в истории НБА.

«Георге Мурешан ростом 231 см из «Вашингтон Буллетс» и Оксана Баюл ростом 160 см вместе с Руди Галиндо. За кулисами шоу Опры», — написала Баюл.

Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл.

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.

Галиндо — американский фигурист, выступавший и в одиночном, и в парном катании. Как одиночник он чемпион США 1996 года и чемпион мира среди юниоров 1987 года. В паре с Кристи Ямагучи он — чемпион мира среди юниоров 1988 года и двукратный чемпион США.

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