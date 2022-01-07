Оксана Баюл показала архивное фото с самым высоким баскетболистом в истории НБА

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл опубликовала архивное фото в своём «инстаграме». Перед съёмками в шоу Опры Уинфри она сфотографировалась рядом с румынским баскетболистом Георге Мурешаном, рост которого составляет 231 сантиметр. Мурешан — самый высокий баскетболист в истории НБА.
«Георге Мурешан ростом 231 см из «Вашингтон Буллетс» и Оксана Баюл ростом 160 см вместе с Руди Галиндо. За кулисами шоу Опры», — написала Баюл.
Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл.
Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.
Галиндо — американский фигурист, выступавший и в одиночном, и в парном катании. Как одиночник он чемпион США 1996 года и чемпион мира среди юниоров 1987 года. В паре с Кристи Ямагучи он — чемпион мира среди юниоров 1988 года и двукратный чемпион США.
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