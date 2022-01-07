Алина Загитова: иногда можно себя порадовать

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала фото с пакетом из магазина британского бренда парфюмерии и ароматических свечей.
«Иногда можно себя порадовать», — подписала снимок спортсменка.
Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Вместе с Алексеем Ягудиным стала ведущей проекта «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.
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