«Две курочки нашли своё место». Туктамышева показала фото с эстонской фигуристкой

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Она сфотографировалась с эстонской фигуристкой Синдрой Крииса.

«Две курочки нашли своё место», — подписала снимок Елизавета.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место, золото выиграла Камила Валиева.



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