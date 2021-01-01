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Елизавета Туктамышева: пока все в новогодней суматохе, я фоткаюсь в зеркало

Елизавета Туктамышева: пока все в новогодней суматохе, я фоткаюсь в зеркало
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Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала праздничное фото в своём «инстаграме».

«Пока все в новогодней суматохе, я фоткаюсь в зеркало», — написала фигуристка.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место, золото выиграла Камила Валиева.

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