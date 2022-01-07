Мессинг потерял коньки при перелёте, на чемпионате Канады он выступит в женских ботинках

Канадский фигурист Киган Мессинг потерял свои коньки, когда летел из Аляски (США) в Оттаву (Канада). В Оттаве будет проходить чемпионат Канады по фигурному катанию.
Как сообщает Bevsmithwrites, Мессинг добирался до Оттавы 33 часа. Столь долгая поездка была связана с плохими погодными условиями и отменой рейсов из коронавируса. Пока что его коньки так и не доставили в Оттаву.
На тренировке фигурист начал раскатку в новых женских ботинках. Теперь он намеревается выступить в них, если ему не доставят до начала турнира собственные коньки. Мужские соревнования на чемпионате Канады стартуют 8 января в 2:50 мск.
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