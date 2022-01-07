Виктория Синицина объяснила, почему никогда не отмечала Рождество

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, рассказала, почему не отмечает Рождество.
«Сегодня многие отмечают Рождество. А я никогда этого не делала, потому что всегда в это время уже активно шли тренировки. Максимум, могла поужинать с семьёй накануне вечером. Но мне бы очень хотелось завести какую-то классную традицию на этот праздник», — написала Синицина.⠀
Пост доступен в «инстаграме» Виктории Синициной.
На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России Синицина и Кацалапов лидировали после ритм-танца, но снялись с произвольной программы из-за травмы партнёра.
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