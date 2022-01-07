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На ЧЕ фигуристов будут тестировать на коронавирус каждые 24 часа

На ЧЕ фигуристов будут тестировать на коронавирус каждые 24 часа
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Всех участников чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине, включая журналистов, будут тестировать на коронавирус каждые 24 часа, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-релиз оргкомитета соревнований.

Аккредитация на турнир будет действительна только с экспресс-тестом на антиген к коронавирусу, который должен производиться каждые 24 часа. В случае положительного результата будет сделан повторный экспресс-тест, а также ПЦР-тест, до получения результата которого участник должен находиться на карантине. Если заражение подтвердится, участник будет помещён на карантин, минимальный срок которого 10 дней.

Чемпионат Европы пройдёт в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января. Российская сборная будет представлена максимальным количеством участников — по три квоты в каждой дисциплине.

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