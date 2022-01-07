Алиса Лью заразилась коронавирусом и не сможет завершить чемпионат США

Американская фигуристка Алиса Лью не сможет продолжить выступление на чемпионате США. Результат теста на коронавирус, сданный спортсменкой после короткой программы, оказался положительным.

По окончании программы Лью, упавшая после исполнения тройного акселя, занимала третье место, отставая от лидирующей Мэрайи Белл на четыре балла. На второй позиции располагалась Карен Чен, четвёртой шла Изабо Левито, пятой — Линдси Торнгрен, шестой — Грейси Голд.

Чемпионат США по фигурному катанию является отборочным турниром на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Для участия в соревнованиях будут выбраны три американские фигуристки. Ещё до старта с соревнований снялась Брейди Теннелл.