Выступающая за Украину фигуристка Шаботова снялась с ЧЕ. Её заменит Андрийчук

15-летняя фигуристка Анастасия Шаботова, выступающая за Украину, снялась с чемпионата Европы – 2022, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Причина, по которой трёхкратная чемпионка Украины перешла в разряд запасных, не уточняется.

Шаботову заменит 17-летняя Мария Андрийчук, занимающаяся под руководством Вадима Честаховского. На последнем чемпионате Украины фигуристка была только шестой.

Шаботова родилась в Москве и тренируется под руководством Светланы Пановой, в юниорском возрасте стала выступать за сборную Украины, сменив спортивное гражданство.

Напомним, чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января. Россию на соревнованиях представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.