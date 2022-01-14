Фигурное катание, чемпионат Европы: расписание на 14 января
Поделиться
Сегодня, 14 января, в Таллине (Эстония) продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание третьего дня соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований
14 января
13:00 — танцевальные пары, ритм-танец.
19:00 — мужчины, произвольная программа.
Состав сборной России
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.
Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин, Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
Чемпионат Европы завершится 16 января.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 14 января 2022
-
08:01
-
08:00
-
07:52
-
06:36
-
06:16
-
02:39
-
02:24
-
02:15
-
01:17
-
01:00
-
01:00
-
00:50
-
00:36
-
00:35
-
00:22
-
00:07
- 13 января 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:45
-
23:37
-
23:34
-
23:31
-
23:24
-
23:21
-
23:01
-
22:59
-
22:54
-
22:15
-
21:56
-
21:36
-
21:02
-
20:45
-
20:42
-
20:28
-
20:20
Партнерский контент