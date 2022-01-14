Фигурное катание, чемпионат Европы: расписание на 14 января

Сегодня, 14 января, в Таллине (Эстония) продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание третьего дня соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований

14 января

13:00 — танцевальные пары, ритм-танец.

19:00 — мужчины, произвольная программа.

Состав сборной России

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.

Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин, Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Чемпионат Европы завершится 16 января.

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