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Фигурное катание, чемпионат Европы 2022, Таллин: расписание на 14 января

Фигурное катание, чемпионат Европы: расписание на 14 января
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Сегодня, 14 января, в Таллине (Эстония) продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание третьего дня соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований
14 января
13:00 — танцевальные пары, ритм-танец.
19:00 — мужчины, произвольная программа.

Состав сборной России
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.
Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин, Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Чемпионат Европы завершится 16 января.

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