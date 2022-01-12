Фигурное катание, чемпионат Европы, мужчины: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 12 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) мужчины выступят с короткой программой. Начало соревнований запланировано на 12:50 мск. Трансляцию можно посмотреть на сайте Первого канала, а с 13:30 — на Eurosport 1.

Россию на этих соревнованиях представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.

В 2020 году на чемпионате Европы в Граце (Австрия) золото завоевал россиянин Дмитрий Алиев. Серебряным призёром стал его соотечественник Артур Даниелян. Бронза досталась представителю Грузии Морису Квителашвили. Чемпионат Европы 2021 года в Загребе (Хорватия) не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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