Фигурное катание, чемпионат Европы, пары: по какому каналу смотреть, во сколько начало

Сегодня, 13 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) спортивные пары выступят с произвольной программой. Начало соревнований запланировано на 20:00 мск. В прямом эфире произвольную программу можно посмотреть на Eurosport 2 и сайте Первого канала. С 22:35 телетрансляция начнётся на Первом канале.
Россию на этих соревнованиях представляют дуэты Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.
На чемпионате Европы 2020 года в Граце (Австрия) весь пьедестал заняли российские пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин. Чемпионат Европы 2021 года в Загребе (Хорватия) не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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