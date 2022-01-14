Фигурное катание, чемпионат Европы, мужчины: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 14 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) мужчины выступят с произвольной программой. Начало соревнований запланировано на 19:00 мск. Трансляцию можно посмотреть на Eurosport 2 и сайте Первого канала.
Россию на этих соревнованиях представляют Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.
В 2020 году на чемпионате Европы в Граце (Австрия) золото завоевал россиянин Дмитрий Алиев. Серебряным призёром стал его соотечественник Артур Даниелян, а бронза досталась представителю Грузии Морису Квителашвили. Чемпионат Европы 2021 года в Загребе (Хорватия) не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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- 14 января 2022
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