Фигурное катание, чемпионат Европы, мужчины: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 14 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) мужчины выступят с произвольной программой. Начало соревнований запланировано на 19:00 мск. Трансляцию можно посмотреть на Eurosport 2 и сайте Первого канала.



Россию на этих соревнованиях представляют Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.



В 2020 году на чемпионате Европы в Граце (Австрия) золото завоевал россиянин Дмитрий Алиев. Серебряным призёром стал его соотечественник Артур Даниелян, а бронза досталась представителю Грузии Морису Квителашвили. Чемпионат Европы 2021 года в Загребе (Хорватия) не состоялся из-за пандемии коронавируса.



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