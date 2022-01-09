«Жаль, что такой весомый титул обходит Михаила стороной». Авербух — о снятии Коляды с ЧЕ

Бывший российский фигурист, а ныне продюсер и хореограф Илья Авербух отреагировал на замену в составе сборной России на чемпионате Европы, который пройдёт в Таллине (Эстония). Ранее стало известно, что Андрей Мозалёв заменит Михаила Коляду, который получил травму.
«Не думаю, что это критично для нашей сборной. Очень жаль Михаила: в прошлом году, когда он был в очень хорошей форме, чемпионат Европы просто не проводился. В этом году у Коляды были все шансы выиграть ЧЕ, не будет североамериканцев и японцев — главных конкурентов.
Очень жаль, что такой большой и весомый титул обходит Коляду стороной. Пожелаю Мише скорейшего восстановления. У всех будет шанс проявить себя на ЧЕ как никогда», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 9 января 2022
-
19:52
-
19:48
-
19:42
-
19:37
-
19:28
-
19:15
-
18:37
-
16:26
-
12:43
-
12:00
-
09:33
-
09:23
-
09:00
-
03:43
-
02:51
-
01:40
-
01:07
- 8 января 2022
-
23:50
-
23:21
-
23:08
-
22:38
-
22:24
-
21:52
-
21:37
-
21:20
-
21:00
-
20:37
-
20:25
-
20:05
-
19:49
-
16:01
-
14:47
-
14:05
-
13:42
-
10:08