«Жаль, что такой весомый титул обходит Михаила стороной». Авербух — о снятии Коляды с ЧЕ

Бывший российский фигурист, а ныне продюсер и хореограф Илья Авербух отреагировал на замену в составе сборной России на чемпионате Европы, который пройдёт в Таллине (Эстония). Ранее стало известно, что Андрей Мозалёв заменит Михаила Коляду, который получил травму.



«Не думаю, что это критично для нашей сборной. Очень жаль Михаила: в прошлом году, когда он был в очень хорошей форме, чемпионат Европы просто не проводился. В этом году у Коляды были все шансы выиграть ЧЕ, не будет североамериканцев и японцев — главных конкурентов.



Очень жаль, что такой большой и весомый титул обходит Коляду стороной. Пожелаю Мише скорейшего восстановления. У всех будет шанс проявить себя на ЧЕ как никогда», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!