Мозалёв заменит Коляду на чемпионате Европы

Призёр чемпионатов мира и Европы российский фигурист Михаил Коляда не выступит на чемпионате Европы, который пройдёт в Таллине (Эстония). Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), спортсмен получил на тренировке травму.



Коляду в составе сборной России заменит Андрей Мозалёв. На чемпионате России в Санкт-Петербурге он занял третье место.



Стоит отметить, что отсутствие Мозалёва в составе сборной на чемпионат Европы вызвало широкую дискуссию. Многие эксперты полагали, что он должен был войти в состав.



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