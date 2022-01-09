Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мозалёв заменит Коляду на чемпионате Европы

Мозалёв заменит Коляду на чемпионате Европы
Комментарии

Призёр чемпионатов мира и Европы российский фигурист Михаил Коляда не выступит на чемпионате Европы, который пройдёт в Таллине (Эстония). Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), спортсмен получил на тренировке травму.

Коляду в составе сборной России заменит Андрей Мозалёв. На чемпионате России в Санкт-Петербурге он занял третье место.

Стоит отметить, что отсутствие Мозалёва в составе сборной на чемпионат Европы вызвало широкую дискуссию. Многие эксперты полагали, что он должен был войти в состав.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Кондратюк, Коляда и Мозалёв были награждены медалями чемпионата России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022