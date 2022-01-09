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Обнародован состав сборной Канады по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине

Обнародован состав сборной Канады по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине
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Пресс-служба Skate Canada объявила состав сборной Канады на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай).

Состав выглядит следующим образом:

Женщины: Мэдлин Шизас.
Мужчины: Киган Мессинг, Роман Садовский.
Пары: Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд.
Танцы: Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен, Марджори Лажо и Захари Лага.

Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.

Напомним, перед Олимпиадой пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. Турнир состоится в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января. Российская сборная будет представлена максимальным количеством участников — по три квоты в каждой дисциплине.

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