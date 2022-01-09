Обнародован состав сборной Канады по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине

Пресс-служба Skate Canada объявила состав сборной Канады на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай).



Состав выглядит следующим образом:



Женщины: Мэдлин Шизас.

Мужчины: Киган Мессинг, Роман Садовский.

Пары: Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд.

Танцы: Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен, Марджори Лажо и Захари Лага.

Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.



Напомним, перед Олимпиадой пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. Турнир состоится в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января. Российская сборная будет представлена максимальным количеством участников — по три квоты в каждой дисциплине.



Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!