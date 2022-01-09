Кацалапов: завтра уже будем в Таллине

Российский фигурист, чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал о скором отъезде в Таллин (Эстония), где пройдёт чемпионат Европы. По словам спортсмена, он вместе со своей партнёршей Викторией Синициной уже 10 января прилетит в Таллин.
«Завтра уже будем в Таллине. А сегодня готовимся, собираем чемоданы.
Я много с собой не беру. Коньки, всё для тренировок и выступления, обычная одежда. И обязательно планшет с наушниками. Планшет на соревнованиях или в поездке очень мне помогает. Любимые фильмы, сериалы — всё с собой.
Ну и YouTube, конечно. Можно включить Stand Up или какой-нибудь «ЧБД» — и вот через пару часов ты уже смотришь видосы про космос. Без понятия, как это происходит», — написал у себя в «инстаграме» Кацалапов.
Чемпионат Европы стартует 12 января.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 9 января 2022
-
23:23
-
23:23
-
23:01
-
22:46
-
21:33
-
21:28
-
19:52
-
19:48
-
19:42
-
19:37
-
19:28
-
19:15
-
18:37
-
16:26
-
12:43
-
12:00
-
09:33
-
09:23
-
09:00
-
03:43
-
02:51
-
01:40
-
01:07
- 8 января 2022
-
23:50
-
23:21
-
23:08
-
22:38
-
22:24
-
21:52
-
21:37
-
21:20
-
21:00
-
20:37
-
20:25
-
20:05