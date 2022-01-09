Кацалапов: завтра уже будем в Таллине

Российский фигурист, чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал о скором отъезде в Таллин (Эстония), где пройдёт чемпионат Европы. По словам спортсмена, он вместе со своей партнёршей Викторией Синициной уже 10 января прилетит в Таллин.



«Завтра уже будем в Таллине. А сегодня готовимся, собираем чемоданы.



Я много с собой не беру. Коньки, всё для тренировок и выступления, обычная одежда. И обязательно планшет с наушниками. Планшет на соревнованиях или в поездке очень мне помогает. Любимые фильмы, сериалы — всё с собой.



Ну и YouTube, конечно. Можно включить Stand Up или какой-нибудь «ЧБД» — и вот через пару часов ты уже смотришь видосы про космос. Без понятия, как это происходит», — написал у себя в «инстаграме» Кацалапов.



Чемпионат Европы стартует 12 января.

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