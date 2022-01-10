Стало известно, какие элементы заявили Валиева, Трусова и Щербакова на ЧЕ в Таллине

Стало известно, какие программы заявили российские фигуристки на грядущий чемпионат Европы – 2022, который пройдёт с 12 по 16 января в Таллине (Эстония). Россию на турнире представит тройка призёров прошедшего национального чемпионата: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Валиева намерена исполнить тройной аксель в короткой программе, а в произвольной – четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп – тройной тулуп через ойлер.
Трусова не планирует исполнять тройной аксель в короткой программе, в произвольную спортсменка заявила четверной лутц. Щербакова заявила один прыжок ультра-си – четверной флип в произвольной программе.
Женщины представят короткую программу на ЧЕ 13 января, произвольную – 15-го.
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