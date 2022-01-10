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Тренер Мозалёва оценил готовность Андрея к чемпионату Европы в Таллине

Тренер Мозалёва оценил готовность Андрея к чемпионату Европы в Таллине
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Кирилл Давыденко, тренер бронзового призёра чемпионата России – 2022 Андрея Мозалёва, оценил готовность подопечного к выступлению на чемпионате Европы, который пройдёт с 12 по 16 января в Таллине (Эстония).

Напомним, Мозалёв заменил на турнире Михаила Коляду, который получил травму.

«Настрой нормальный. Мы готовились, тренировались. Андрей являлся первым запасным в команде, а в таком положении всегда нужно находиться в оптимальной форме и быть готовым ко всему. Планы на Олимпиаду? Нет, сейчас не об этом», — приводит слова Давыденко «РИА Новости Спорт».

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