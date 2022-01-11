Наталья Бестемьянова — о старте Ледюка на ОИ: арбитры не станут смотреть на его ориентацию

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова прокомментировала грядущее участие американского фигуриста Тимоти Ледюка в Олимпийских играх и отметила, что судьи не примут во внимание его ориентацию.
«Не очень понимаю, каким образом такое в принципе возможно. Более того, уверена, они станут оценивать выступление американского дуэта объективно и не будут завышать оценки за некую смелость партнёра. Поверьте, арбитры даже не станут смотреть на его ориентацию», — приводит слова Бестемьяновой RT.
Ледюк, выступающий в соревнованиях спортивных пар в дуэте с Эшли Кейн-Гриббл, станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине.
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