Наталья Бестемьянова — о старте Ледюка на ОИ: арбитры не станут смотреть на его ориентацию

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова прокомментировала грядущее участие американского фигуриста Тимоти Ледюка в Олимпийских играх и отметила, что судьи не примут во внимание его ориентацию.

«Не очень понимаю, каким образом такое в принципе возможно. Более того, уверена, они станут оценивать выступление американского дуэта объективно и не будут завышать оценки за некую смелость партнёра. Поверьте, арбитры даже не станут смотреть на его ориентацию», — приводит слова Бестемьяновой RT.

Ледюк, выступающий в соревнованиях спортивных пар в дуэте с Эшли Кейн-Гриббл, станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!