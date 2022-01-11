Илья Авербух: у парней есть хорошая возможность выиграть чемпионат Европы

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал о своих ожиданиях от выступлений российских фигуристов в мужском одиночном катании на стартующем 12 января в Таллине чемпионате Европы.

«На европейском уровне наши ребята всегда занимали высокие места, поэтому у наших мужчин есть шансы бороться и за золото, и за весь пьедестал. В мужском одиночном катании можно отметить итальянца, француза, но у наших парней есть хорошая возможность выиграть чемпионат Европы.

Кондратюк и Мозалёв дебютируют на таком крупном турнире, у Семененко чуть больше опыта, но Евгений тоже ещё очень молодой спортсмен. Но я не сомневаюсь, что каждому из наших ребят по силам выиграть чемпионат Европы»- сказал Авербух в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в столице Эстонии с 12 по 16 января 2022 года.