В шаге от истории. Российские фигуристы готовятся завоевать все медали чемпионата Европы

Сборная России не побоялась коронавируса и полным составом отправилась на чемпионат Европы. В Эстонии наши фигуристы попробуют установить уникальное достижение, завоевав все 12 медалей. Но если в трёх из четырёх видов у россиян практически нет соперников, то нашим мужчинам будет очень тяжело. Без Михаила Коляды защищать честь страны предстоит молодым Марку Кондратюку, Евгению Семененко и Андрею Мозалёву.

В остальных видах нас ожидают громкие разборки среди лидеров российской команды. Валиева против Трусовой и Щербаковой, пары Москвиной против учеников Тутберидзе, финальный тест для Дэвис и Смолкина и многое другое.

Рассказываем о главных интригах чемпионата Европы.

Трусова сдала бой Валиевой?

На чемпионате Европы в Таллине сборная России может установить историческое достижение и завоевать четыре полных пьедестала. Из-за массовых снятий с турнира звёзд фигурного катания у наших спортсменов повысились шансы на медали во всех видах. Впрочем, в женском одиночном катании вопрос о лидерах не стоял. Валиева, Трусова и Щербакова с большой долей вероятности завоюют все три награды, оставив иностранных конкуренток позади. Интрига заключается в том, в каком порядке финишируют девушки.

Пока очевидным фаворитом кажется Камила Валиева. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе в олимпийском сезоне показывает фантастические результаты. Несколько мировых рекордов, сложнейшие программы с россыпью ультра-си, невероятное погружение в образы — такое ощущение, что у фигуристки вообще нет слабых мест. Тем не менее опасная соперница есть и у неё.

На данный момент лишь Александре Трусовой по силам одолеть безупречную Камилу. Русская ракета даже после травмы способна прыгать большое количество четверных. Однако в Эстонии феерии многооборотных прыжков, скорее всего, не будет. Саша заявила в произвольной программе лишь один квад-лутц, а в короткой отказалась от тройного акселя. К сожалению, с таким техническим набором бороться за золото спортсменке будет очень трудно. Так неужели Трусова заранее сдала бой Валиевой на чемпионате Европы? Вероятно, форма Саши ещё далека от идеальной, и, даже несмотря на то, что титул крупного международного турнира пригодился бы ей перед Олимпиадой, фигуристка не намерена рисковать. Рецидив перед стартом в Пекине — это последнее, что сейчас нужно Трусовой.

Непростой тест для Щербаковой

Бережёт здоровье и действующая чемпионка мира Анна Щербакова. Но, в отличие от Саши, которая показала отличное выступление на чемпионате России, укрепив свои позиции в сборной, Ане предстоит пройти непростой тест в Таллине. Разговоры о шатком положении Щербаковой не стихают до сих пор. В Санкт-Петербурге фигуристка чудом урвала бронзовую медаль, и то благодаря феноменальной щедрости судей. Завалив единственный квад-флип, спортсменка едва справлялась с остальными элементами и в целом выглядела очень неуверенно. Её победа над Елизаветой Туктамышевой, исполнившей два трикселя в произвольной программе, вызвала бурные дискуссии. Болельщики и некоторые эксперты уже вычеркнули Щербакову из списка претенденток на поездку в Пекин.

Исправить ситуацию воспитанница «Хрустального» может только одним способом — продемонстрировать качественное катание на чемпионате Европы. Ане необходимо взять себя в руки и выдать прокат жизни с чистым квадом и каскадом лутц-риттбергер. Хочется надеяться, что знаменитый бойцовский характер Щербаковой всё ещё при ней и в Эстонии фигуристка вновь удивит нас.

Мальчики, не подведите!

Перестановки произошли в мужском составе — вместо Михаила Коляды в Таллин отправится Андрей Мозалёв. Ученик Алексея Мишина получил травму на тренировке и снялся с турнира, зато подопечный Кирилла Давыденко наконец получил возможность проявить себя. Фигурист заработал её ещё тогда, когда взял бронзу на национальном первенстве, но федерация решила послать на чемпионат Европы более опытного Евгения Семененко. Ход чиновников не всем пришёлся по душе и вызвал споры об отсутствии в российском фигурном катании спортивного принципа. Тем не менее волей судьбы справедливость по отношению к Мозалёву восторжествовала, и теперь Женя и Андрей смогут выяснить отношения на эстонском льду. В равных условиях фигуристы будут бороться не только за пьедестал, но и за право поехать на Олимпиаду.

Составит им компанию новоявленный чемпион России Марк Кондратюк. Для 18-летнего ученика Светланы Соколовской этот старт также станет важным испытанием. Практически не имея международного опыта, спортсмен значительно проигрывает по авторитету товарищам по команде. Теперь же Марк сможет мощно заявить о себе. При хорошем раскладе Кондратюк и вовсе может рассчитывать на победу, как, впрочем, и Мозалёв с Семененко. Наши парни, традиционно считающиеся слабым звеном, способны изменить печальную тенденцию и завоевать сразу три медали. Однако сильных соперников у них немало: это и Кевин Эймоз из Франции, и Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан, и итальянцы Даниэль Грассль и Габриэле Франджипани. Помешать россиянам постараются латвиец Денис Васильев и ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, выступающий за Грузию. Так что в Эстонии будет невероятно жарко. Остаётся пожелать Марку, Андрею и Жене крепких нервов и хорошей концентрации — только так их ждёт успех. Что ж, мальчики, не подведите!

Момент X для дочери Тутберидзе

Не ожидается никаких сенсаций в парах. Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов разыграют между собой первые три места. Особых конкурентов нет и у российских танцоров, но менее интересными их выступления не станут. В отсутствие гениальных французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона роль лидеров автоматически достаётся Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Однако у фигуристов есть проблемы со здоровьем: в течение сезона дуэт неоднократно снимался с произвольной программы из-за болей в спине у партнёра.

На фоне этого на медаль высшей пробы могут рассчитывать Александра Степанова и Иван Букин. Ученики Александра Свинина и Ирины Жук находятся в отличной физической форме, а новый титул поможет им обрести дополнительную уверенность перед Играми в Китае.

Что же касается третьего дуэта страны, то для дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис выступление на чемпионате Европы станет моментом X. Её и Глеба Смолкина активно обвиняют в блате, мол, потрясающие результаты спортсменов в этом году – дело рук их звёздных родителей. Тем важнее фигуристам показать качественное катание, навсегда сняв вопрос об их мастерстве. Будут ли иностранные судьи так же лояльны к Диане и Глебу, как российские арбитры, узнаем очень скоро.