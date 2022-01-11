Анастасия Мишина и Александр Галлямов последними выступят в короткой программе на ЧЕ

Российские фигуристы, выступающие в соревнованиях спортивных пар, узнали номера, под которыми им предстоит выступать в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Турнир пройдёт с 12 по 16 января.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выйдут на лёд 19-ми, действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 20-ми, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 21-ми. Таким образом, Мишина и Галлямов выйдут на лёд последними — всего заявлено 21 пару.

Короткую программу спортивные пары покажут 12 января, произвольную — 13 января.

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