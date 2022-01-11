Кондратюк, Семененко и Мозалёв узнали стартовые номера в короткой программе на ЧЕ
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Российские фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании, узнали номера, под которыми им предстоит выступать в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Турнир пройдёт с 12 по 16 января.
Чемпион России Марк Кондратюк выйдет на лёд 25-м, Евгений Семененко — 29-м, Андрей Мозалёв — 33-м. Таким образом, Мозалёв выйдет на лёд предпоследним — всего заявлено 34 фигуриста.
Короткую программу одиночники покажут 12 января, произвольную — 14 января.
Ранее стали известны номера, под которыми будут выступать спортивные пары в короткой программе.
Новость по темеАнастасия Мишина и Александр Галлямов последними выступят в короткой программе на ЧЕ
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