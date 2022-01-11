Попова: в моём прогнозе Хендрикс на третьем, а Щербакова — на четвёртом месте на ЧЕ

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова сделала прогноз на результат чемпионата Европы в женском одиночном катании.

«Первая в моём прогнозе у женщин — Валиева. Все же согласны? Вторая — Трусова. Луна Хендрикс на третьем, а Щербакова — на четвёртом. Это не так, как будет в реальности, а так, как хочется решить мне самой. Вот пусть будет Луна на третьем.

Серьёзный вопрос ко всем спортсменам, успешно выступившим на чемпионате России, в том числе Трусовой или, например, Бойковой/Козловскому. Они такое показали в Петербурге, а как дальше держать эту форму, особенно после праздников? Я делаю ставку на то, что на праздниках все выдохнули и Трусова будет готова, она эмоционально на подъёме. Щербакова назло соберётся? Возможно. Но в её голове может возникнуть некий блок, потому что в сезоне у неё не было чистых турниров. Всякое может случиться: выезд на четверной сорвёшь — и всё, нет его. Не дай бог, но это может задавить», — приводит слова Поповой «Спорт-экспресс».