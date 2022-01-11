Журанков объяснил, почему Хендрикс может оставить Трусову без медали на ЧЕ

Известный комментатор Андрей Журанков высказал мнение, что бельгийская фигуристка Луна Хендрикс станет третьей на чемпионате Европы, не пустив на пьедестал почёта Александру Трусову, и объяснил почему.

«Для Трусовой чемпионат России был очень крутой турнир. После травмы так восстановиться – это очень и очень круто. Для меня это было, скажем так, перефункциональная готовность. Для меня Трусова была переподготовлена, это была её суперформа. И, кроме того, внутренний драйв со стороны собранности, характера – всё воедино. Поэтому для меня сейчас вопрос, как Саша будет готова к чемпионату Европы.

А вот Щербакова назло соберётся и, несмотря на свою ангельскую внешность, будет доказывать. Тренеры должны ей подсказать, что ей именно на чемпионате Европы нужно сломать блок отсутствия чистых турниров в сезоне и встать вслед за Валиевой.

Могу объяснить, почему Хендрикс – третья. Если Трусова начнёт срывать, если хотя бы один срыв, то пойдёт принцип домино и вся программа может полететь. А Хендрикс короткую уже в этом сезоне выигрывала. Но вероятность моего варианта – процентов 30», — сказал Журанков в эфире YouTube-канала «Кваксель».