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Журанков объяснил, почему Хендрикс может оставить Трусову без медали на ЧЕ

Журанков объяснил, почему Хендрикс может оставить Трусову без медали на ЧЕ
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Известный комментатор Андрей Журанков высказал мнение, что бельгийская фигуристка Луна Хендрикс станет третьей на чемпионате Европы, не пустив на пьедестал почёта Александру Трусову, и объяснил почему.

«Для Трусовой чемпионат России был очень крутой турнир. После травмы так восстановиться – это очень и очень круто. Для меня это было, скажем так, перефункциональная готовность. Для меня Трусова была переподготовлена, это была её суперформа. И, кроме того, внутренний драйв со стороны собранности, характера – всё воедино. Поэтому для меня сейчас вопрос, как Саша будет готова к чемпионату Европы.

А вот Щербакова назло соберётся и, несмотря на свою ангельскую внешность, будет доказывать. Тренеры должны ей подсказать, что ей именно на чемпионате Европы нужно сломать блок отсутствия чистых турниров в сезоне и встать вслед за Валиевой.

Могу объяснить, почему Хендрикс – третья. Если Трусова начнёт срывать, если хотя бы один срыв, то пойдёт принцип домино и вся программа может полететь. А Хендрикс короткую уже в этом сезоне выигрывала. Но вероятность моего варианта – процентов 30», — сказал Журанков в эфире YouTube-канала «Кваксель».

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