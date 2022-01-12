На чемпионате Европы по фигурному катанию зафиксировали первые случаи заражения ковидом

Несколько положительных тестов на коронавирусную инфекцию зафиксированы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который стартует в Таллине сегодня, 12 января. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от оргкомитета турнира.

Кто именно заразился коронавирусом, не сообщается. Известно, что россиян среди заразившихся нет.

«Да, случаи ковида есть, но их немного, и никакого основания для паники нет, хотя ситуация, безусловно, непростая», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что с чемпионата Европы снялся 21-летний шведский фигурист Николай Майоров.

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