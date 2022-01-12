Семененко обновил личный рекорд в короткой программе, уступив 0,02 балла Кондратюку
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Российский фигурист Евгений Семененко обновил личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). За свой прокат Семененко получил 99,04 балла и занимает текущее второе место, уступая соотечественнику Марку Кондратюку 0,02 балла.
Предыдущее достижение Семененко в короткой программе равнялось 88,86 балла и было показано на командном чемпионате мира в сезоне-2020/2021. На дебютном чемпионате континента ученик Алексея Мишина получил на 10 баллов больше.
В короткой программе Семененко исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, а также тройной аксель.
В заключительной разминке выступит ещё один россиянин — Андрей Мозалёв.
Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 14 января.
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