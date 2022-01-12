Марк Кондратюк: если надо, будем сдавать тесты два раза в день, чтобы выступать на ЧЕ

Чемпион России Марк Кондратюк выразил готовность регулярно сдавать тесты на коронавирус ради возможности выступления на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«В данный момент это наша действительность. И если надо будет сдавать тесты два раза в день, то мы будем сдавать два раза в день, чтобы выступать», — сказал Кондратюк на пресс-конференции.

Кондратюк стал вторым в короткой программе. Победу одержал Андрей Мозалёв, третьим стал Евгений Семененко. Все россияне — дебютанты чемпионата Европы. Все трое безошибочно исполнили свои программы с двумя четверными прыжками и получили от судей оценки, превышающие 99 баллов, значительно улучшив свои прежние достижения.

Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 14 января.