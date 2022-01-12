Яркий дебют Марка Кондратюка в короткой программе на чемпионате Европы. Видео

Чемпион России Марк Кондратюк успешно дебютировал на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония). Кондратюк безупречно исполнил короткую программу и занимает второе промежуточное место, менее балла уступая соотечественнику Андрею Мозалёву. Воспитанник Светланы Соколовской получил лучшие оценки в карьере — 99,06 балла. Спортсмену покорились четверной тулуп, тройной аксель и каскад из четверного сальхова и тройного тулупа.

Предыдущее достижение Кондратюка в короткой программе составляло 84,79 балла и было показано в октябре 2021 года на Мемориале Дениса Тена.

Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 14 января.

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