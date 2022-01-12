Морис Квителашвили: я как-то мало набрал, хотя это был лучший прокат за всё время

Грузинский фигурист Морис Квителашвили заявил, что недоволен своими оценками за короткую программу на чемпионате Европы в Таллине.

Квителашвили с качественным прокатом показал четвёртый результат, уступив более 6 баллов трём российским фигуристам.

«Мы после проката уже посмотрели оценки, выставленные за каждый элемент, и я как-то мало набрал, из-за того, что так оценили. Мне кажется, это был просто лучший прокат за всё время, но мне поставили недокрут на тройном акселе и снизили уровень на комбинированном вращении – третий вместо четвёртого.

Чуть-чуть не согласен, да. Мне казалось, было хорошо исполнено. Я вообще выходил уверенным. Чувствовал, что хорошо катил, всё было удобно, не было сильной борьбы в элементах, не кидало в разные стороны», – приводит слова Квителашвили Sports.ru.