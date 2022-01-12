Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Снова праздник!» Бестемьянова — о результатах российских спортивных пар на ЧЕ

«Снова праздник!» Бестемьянова — о результатах российских спортивных пар на ЧЕ
Комментарии

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российских спортивных пар в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

Лучшими в КП с мировым рекордом стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третье – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Мишина с Галлямовым всё выше и выше, так улучшаются! Конечно, жалко, что Бойкова сорвала прыжок: вместо тройного прыгнула двойной. Просто обидно. Хотя катались прекрасно. Очень улучшились Тарасова с Морозовым — уже пора было. Здорово! Снова праздник!» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022