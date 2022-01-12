«Снова праздник!» Бестемьянова — о результатах российских спортивных пар на ЧЕ

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российских спортивных пар в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).

Лучшими в КП с мировым рекордом стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третье – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Мишина с Галлямовым всё выше и выше, так улучшаются! Конечно, жалко, что Бойкова сорвала прыжок: вместо тройного прыгнула двойной. Просто обидно. Хотя катались прекрасно. Очень улучшились Тарасова с Морозовым — уже пора было. Здорово! Снова праздник!» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.