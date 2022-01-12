Тарасова и Морозов обновили личный рекорд в короткой программе
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Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов улучшили личное достижение в короткой программе. За своё выступление на первенстве континента в Таллине (Эстония) Тарасова и Морозов получили от судей 81,58 балла, что на 0,37 балла превышает их предыдущее достижение, показанное на чемпионате мира 2019 года, когда они завоевали серебро. В сезоне-2021/2022 это был лучший прокат короткой программы Тарасовой и Морозова, несмотря на то что партнёрша после приземления с выброса коснулась льда рукой.
Тарасова и Морозов занимают второе место после короткой программы, менее одного балла уступая соотечественникам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, которые обновили мировой рекорд в короткой программе (82,36).
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