Козловский прокомментировал результаты короткой программы на чемпионате Европы в Таллине

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате Европы – 2022 в Таллине (Эстония).
За свой прокат Бойкова и Козловский получили от судей 76,26 балла. Российские фигуристы получили сбавку, так как Александра исполнила двойной сальхов вместо тройного.
«Сегодня у нас, к сожалению, не всё получилось, но мне бы хотелось отметить фантастическую поддержку зала, который поддерживал на протяжении всей программы. И мы будем концентрироваться уже сейчас на завтрашнем дне», — сказал Козловский на пресс-конференции.
Лучшими по итогам КП стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в активе которых ещё нет титула сильнейших на континенте. За свой прокат они получили 82,36 балла, что на 0,02 превышает мировой рекорд Бойковой и Козловского. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
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