Александр Галлямов поделился ожиданиями от проката произвольной программы на ЧЕ в Таллине

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, поделился настроем на прокат произвольной программы на чемпионате Европы – 2022, который проходит в Таллине (Эстония). Пары выйдут на лёд 13 января в 20:00 мск.

Ранее в короткой программе Мишина и Галлямов показали безупречный прокат и побили мировой рекорд. За своё выступление они получили 82,36 балла, что на 0,02 превышает предыдущее достижение, принадлежавшее соотечественникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Готовиться будем как всегда в прежнем режиме, всё-таки мы готовились для этого. Завтра потренируемся, отдохнём в перерыве и выйдем, всё как обычно сделаем, как мы тренировали и задумывали», — сказал Галлямов на пресс-конференции.

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