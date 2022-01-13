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Федерация фигурного катания США поддержала первого небинарного участника Олимпиады

Федерация фигурного катания США поддержала первого небинарного участника Олимпиады
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Федерация фигурного катания США поддержала первого небинаргого участника Олимпийских игр 2022 года в Пекине Тимоти Ледюка.

«Федерация фигурного катания США поддерживает наших членов LGBTQ+ и осуждает разжигание ненависти по отношению к любому члену нашей команды. Мы гордимся Тимоти Ледюком, который первый смог открыто заявить о своей небинарности. Данным поступком он оказывает положительное влияние», – заявила федерация фигурного катания США в своём официальном «инстаграме».

31-летний Ледюк ранее объявил о своей небинарной гендерной идентичности. По данным NBC, Ледюк станет первым небинарным спортсменом, который выступит на зимней Олимпиаде.

Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.

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